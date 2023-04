Confrontos antes de clássico da Colômbia deixa 89 feridos. Veja as imagens

Os ultras da claque Los del Sur, do Atlético Nacional, envolveram-se com a polícia colombiana antes do clássico contra o América de Cali, em Medellín, e a partida nem se chegou a realizar. Houve ao menos 89 feridos, o Atlético Nacional condenou os incidentes e o presidente da câmara responsabilizou o clube da casa pelo conflito que tem com a sua claque, afirmando mesmo que prefere ter 800 polícias na rua do que num estádio para garantir a segurança numa partida de futebol. [Vídeo @ContactoArea51]