Após o apito final do FC Porto-Benfica, da 14ª jornada, que acabou empatado, os dois treinadores não se cumprimentaram. Depois, encontraram-se entre as entrevistas rápidas, acabando por discutirem ainda no relvado, mas fora das quatro linhas

Sérgio Conceição e Jorge Jesus desentenderam-se no final do FC Porto-Benfica, com a transmissão da Sport TV a apanhar esse momento. Ambos os treinadores protagonizaram por momentos uma conversa crispada, com Jorge Jesus de dedo no ar e Sérgio Conceição, agarrado por Rui Cerqueira, diretor de Comunicação, quando o treinador do FC Porto vai respondendo ao treinador benfiquista, que lhe virou as costas quando o técnico do FC Porto.

Antes, logo após o apito final os dois treinadores não se cumprimentaram.