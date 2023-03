Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano da UAE Emirates, onde é companheiro de João Almeida, Ivo e Rui Oliveira, foi atropelado na Bélgica, quando se preparava para a Gent-Wevelgem, que se realizou neste domingo. Molano, segundo as últimas informações, sofreu uma concussão e uma fratura no dedo do pé. O sprinter já teve alta no hospital e foi para a sua casa, em Andorra, onde irá recuperar, esperando-se que dentro de um mês possa alinhar na Volta à Hungria.