Na corrida por um bilhete para a final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Tondela, às 14h40 ainda era esta a fila no Estádio do Dragão. De recordar que ainda antes de as bilheteiras abrirem já eram muitas as pessoas nas imediações do estádio da formação azul e branca, sendo que várias pernoitaram naquele local.

