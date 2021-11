Claque do Sporting mostra buraco na bancada: "Podia ter sido outra tragédia"

A claque "Directivo Ultras XXI", afeta ao Sporting, publicou um vídeo nas redes sociais com imagens do buraco na bancada amovível de metal no estádio do Paços de Ferreira, destinada a adeptos visitantes. "Enquanto o Cartão do Adepto for prioritário, em vez da segurança dos adeptos e as condições nas bancadas, estarão desde logo errados na sua ideologia! Hoje mais uma vergonha no estádio do Paços de Ferreira, onde adeptos caíram e poderia ter-se dado outra tragédia! Discutam e façam o que tem de ser feito para que todos possamos ir à bola em segurança!", apelou.