Ederson, guarda-redes brasileiro do Manchester City, não esconde, em entrevista à Eleven Sports, que gostaria de defrontar o Benfica na atual edição da Liga dos Campeões, o que só poderá acontecer na final. Os citizens vão defrontar o Bayern nos quartos de final e as águias, onde jogou o guardião, medem forças com o Inter [vídeo: Eleven Sports].