No domingo, num jogo da primeira jornada do campeonato brasileiro de 2023, o Grémio recebeu e venceu o Santos, por 1-0, com um golo do ex-FC Porto João Pedro. Mas a partida ficou também marcada pelo que aconteceu fora das quatro linhas: um grupo de adeptos santistas invadiu uma bancada onde estavam adeptos da equipa de Porto Alegre e geraram-se momentos de alguma tensão, mas que rapidamente terminou, sem registo de incidentes com gravidade. [vídeo Rádio Grenal]