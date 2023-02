Após o triunfo frente ao Rio Ave, com um golo de Toni Martínez, a equipa do FC Porto deslocou-se à zona dos Super Dragões, onde ouviu incentivos e pôde ler uma tarja. "Vamos à procura de mais", assim recordou a claque as palavras de Sérgio Conceição. "Nós acreditamos", podia ler-se ainda.