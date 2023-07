"Obrigado por esta estupidez humana... Acho que não fui a única vítima de um furo no final [da segunda etapa]. Saibam que podemos cair e magoar-nos muito com estas parvoíces, bando de idiotas", escreveu no Twitter Lilian Calmejane, ciclista da Intermarché, acompanhando um vídeo em que pode ver-se um pneu da bicicleta com furos. "Não façam isto", pediu, por seu lado, Jonas Rickaert, da Alpecin-Deceuninck. [Vídeo via Twitter/Lilian Calmejane]