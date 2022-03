Cedido pelo Benfica, Chiquinho marcou o golo da vitória do Giresunspor, que bateu o Gaziantep (2-1). Com três remates certeiros em cinco jogos, o médio português faturou aos 74" num triunfo importante na fuga aos lugares de descida na liga turca. Titular no Basaksehir, quarto classificado, Pizzi saiu ao intervalo na derrota com o Antalyaspor (1-0).