O tricampeão inglês Manchester City recebeu este domingo o Chelsea, em jogo da 37.ª jornada da Premier League. Antes do apito inicial, os blues fizeram uma guarda de honra aos citizens, que sagraram-se campeões no sofá, após a derrota do Arsenal frente ao Nottingham Forest (0-1), no sábado [vídeo - Twitter/Eleven Sports].