Ezri Konsa, central do Aston Villa, marcou no domingo um verdadeiro golaço no empate da sua equipa, 3-3, com o Brentford, em jogo de pré-temporada. O jogador pegou na bola perto da sua área, conduziu-a até à do adversário e atirou para o fundo das redes, merecendo aplausos até do treinador. Veja o momento de inspiração do central de 25 anos. [Vídeo via Aston Villa]

