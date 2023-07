Dias depois de perder com o Benfica (2-0) no Troféu do Algarve, o Celta de Vigo recordou a goleada que impôs às águias em 99/2000, por 7-0, num jogo da Taça UEFA. A acompanhar o vídeo com os lances dos golos, o clube espanhol colocou a música "A Cabritinha", de Quim Barreiros, como banda sonora. [vídeo TikTok Celta de Vigo]