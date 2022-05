O Manchester United terminou a temporada com uma derrota (1-0) em casa do Crystal Palace e acaba o campeonato num desolador sexto lugar, de acesso à Liga Europa. Cavani, que está em final de contrato e irá, ao que tudo indica, mudar de ares, perdeu a compostura perante alguns adeptos, exibindo-lhes o dedo do meio antes de entrar para o autocarro.