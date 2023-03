Caso Negreira: adeptos do Real Madrid lançam notas com a cara do presidente do Barcelona

A polémica com o Caso Negreira estalou nas últimas semanas em Espanha e esta quinta-feira, à margem da primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, em que o Real Madrid recebe o Barcelona, no Santiago Bernabéu, um grupo de adeptos merengues protestou, lançando notas com a cara de Joan Laporta, presidente dos blaugrana. "Corrupção na Federação", gritavam os blancos, as mesmas palavras que estavam inscritas numa tarja que seguravam.

De recordar que o Barcelona é acusado de fazer pagamentos ao antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol e antigo árbitro Enríquez Negreira, entre 2011 e 2018, num total de 6,6 milhões de euros.

[vídeo Twitter Guillermo Rai]