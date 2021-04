Polémica em escola dos EUA: jogador obrigado a sentar-se entre cascas de banana

Um vídeo amplamente partilhado ao longo das últimas horas nas redes sociais dá conta de atos racistas em equipa escolar de futebol americano.

Um vídeo partilhado recentemente nas redes sociais fez estalar a polémica nos Estados Unidos: nas imagens, surge um jovem jogador de futebol americano que é obrigado a sentar-se no balneário entre cascas de banana, sob ameaça.

"Ou te sentas, ou partimos-te os joelhos", pode ouvir-se no início do vídeo, gravado na Escola Secundária de Moline, no estado do Illinois.

Quando o jovem atleta se senta, ouve-se um coro de gritos. As autoridades locais já estão a investigar o caso. "O vídeo mostra uma cena racista perturbadora, que envolve um jogador de futebol americano da Escola de Moline, no balneário. Os estudantes envolvidos no vídeo são todos amigos. Ainda assim, concordamos que é uma forma abjeta de tratar um companheiro de equipa, um ser humano e, acima de tudo um amigo", pode ler-se num comunicado do departamento policial de Moline.