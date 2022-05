A equipa do Casa Pia foi alvo de uma homenagem esta segunda-feira na Junta de Freguesia de Benfica, em Benfica

O Casa Pia consumou o regresso à elite do futebol português, 83 anos depois da sua única participação (1938/39). A única participação do Casa Pia na I Liga remonta à longínqua temporada 1938/39, a primeira sem a designação de Liga Experimental, na qual terminou no último lugar, com apenas dois pontos totalizados, resultantes de somente um triunfo e 13 derrotas.