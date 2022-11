Carvalhal oferece presente a Luís Campos e presidente do Celta de Vigo. Veja

Carlos Carvalhal, treinador do Celta de Vigo, presenteou Luís Campos, conselheiro desportivo do clube, e o presidente Carlos Mouriño com uma garrafa de vinho, por ocasião do centenário do Braga.

