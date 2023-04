Rafael Leão não entendeu Carragher e no estúdio houve quem chorasse de tanto rir

Rafael Leão falou com Jamie Carragher, Thierry Henry e Micah Richards num programa da CBS Sports depois do jogo com o Nápoles, na terça-feira, e houve um momento hilariante. O antigo jogador do Liverpool fez uma pergunta que o internacional português não entendeu à primeira [ver a partir dos 3:20 minutos], possivelmente por algum problema com o áudio e também pelo sotaque carregado do inglês, e os companheiros de painel não aguentaram o riso - o ex-Manchester City foi mesmo às lágrimas. Rafael Leão acabou por compreender o que lhe foi questionado - acerca da possibilidade de defrontar o grande rival Inter nas meias-finais da Champions. De recordar que Milan e Nápoles empataram 1-1 e a equipa de Milão, que venceu a primeira mão por 1-0, seguiu para as meias-finais. [vídeo CBS Sports Golazo]