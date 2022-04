Capitão Mark Noble deu o exemplo e limpou balneário no estádio do Lyon

O West Ham seguiu para as meias-finais da Liga Europa ao eliminar o Lyon. Mark Noble, histórico do clube inglês, deu o exemplo no final.

Depois das lágrimas e dos festejos, Mark Noble, capitão do West Ham, onde cumpre a 16.ª temporada, deu o exemplo a todos os companheiros de equipa. Não saiu do balneário sem antes deixá-lo mais limpo e arrumado.

Os hammers mostraram nas redes sociais uma fotografia que documenta essa atitude.

O West Ham venceu por 3-0 e vai encontrar o Eintracht Frankfurt na próxima fase.