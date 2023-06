A Roma deixou muitas críticas à arbitragem da final da Liga Europa, que perdeu frente ao Sevilha, na quarta-feira, nos penáltis. Os adeptos do emblema italiano encontraram o árbitro Anthony Taylor no aeroporto e não esconderam a revolta. Veja o momento. [Vídeo via Sportitália]

