Cântico de Cristiano Ronaldo tem "novo dono" e já se ouviu em Old Trafford: veja o vídeo

"Viva, Ronaldo" era o cântico mais famoso de Cristiano no Manchester United. Uma canção que os adeptos já entoavam desde a primeira passagem de CR7 por Old Trafford. Mas o português saiu e agora é Garnacho a "herdar" o cântico. "Viva, Garnacho", já se ouviu no estádio, na noite de terça-feira, durante a segunda parte do jogo com o Nottingham Forest (vitória dos red devils, por 3-0).

Garnacho, extremo espanhol (também tem nacionalidade argentina) de 18 anos, estreou-se pela equipa principal do Manchester United em 2021/22. Esta temporada já fez 10 jogos (dois golos e duas assistências).