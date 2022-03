Canadá qualificou-se para o Mundial e Alphonso Davies não conteve a emoção

Alphonso Davies vibrou com a qualificação do Canadá para o Mundial do Catar. Ausente devido a um problema cardíaco, o qual já superou, o jogador do Bayern de Munique não evitou as lágrimas.

