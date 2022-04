Campeã olímpica nada em "lago de sangue" em frente à embaixada da Rússia na Lituânia

Ruta Meilutyte, nadadora lituana que foi campeã olímpica nos 100 metros bruços nos Jogos de Londres, nadou num lago tingido a vermelho em frente à embaixada da Rússia em Vilnius, capital da Lituânia, em forma de protesto com a invasão russa à Ucrânia.

"A performance "Swimming Through" é um apelo à ação em apoio ao povo ucraniano, que enfrenta um genocídio cometido pela Rússia. É importante não ficar paralisado com as imagens horríveis de assassínios em massa de ucranianos e a sua dor. Os horrores aparentemente intermináveis impostos pela Rússia em terras ucranianas não devem tornar-se a norma. É crucial que continuemos a agir - divulgando informações verdadeiras, fazendo voluntariado, protestando, doando e pressionando os nossos governos a agir", escreveu Ruta Meilutyte na rede social Twitter.