Kylian Mbappé foi substituído por Mauro Icardi aos 88 minutos da partida frente ao Montpellier, que o PSG venceu por 2-0, mas não escondeu a irritação com as opções de Neymar durante o jogo. Pouco depois de sair, o emblema parisiense marcou o segundo golo, com assistência de Neymar para Draxler, tendo de seguida as câmaras captado a reação do internacional francês, no banco, onde diz: "A mim [Neymar] não me passa a bola...". Ora veja. [Vídeo via Twitter]