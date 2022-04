Num vídeo publicado nas redes sociais, o avançado brasileiro Hulk, do Atlético Mineiro, mostrou um pouco do que faz para recuperar os músculos após os jogos. "2h30 de câmara hiperbárica, 2h00 a retirar as contraturas musculares com o massagista, 1h00 de choque térmico e 20 minutos na piscina", explicou o ex-FC Porto.