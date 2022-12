A entrevista rápida de Lionel Messi após o apuramento da Argentina para as meias-finais do Mundial, após eliminar Países Baixos nos penáltis, ficou marcada pelo momento em que o craque do PSG confronta o neerlandês Weghorst ('Para onde estás a olhar, parvo? Vai embora', disse Messi). O que as primeiras imagens não mostraram foi o "outro lado" da situação, que envolveu Lautaro Martínez e até Kun Aguero, que saiu em defesa de Messi. Ora veja.