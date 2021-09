Cabo Verde terá hipotecado as hipóteses de ir ao Mundial'2022 graças à (pouca) habilidade de Kenny Santos. Aos 75', o lateral quis fazer um passe atrasado para o guarda-redes Vózinha, mas saiu mal medido, abalonado, e só foi intercetado, com muito esforço, já dentro da baliza. O infortúnio ditou a derrota de Cabo Verde, pelo que, com um ponto somado, está agora a quatro da congénere líder do grupo.