O Burnley, emblema recém-promovido à Premier League, anunciou esta sexta-feira a contratação de Nathan Redmond, extremo de 29 anos que está de regresso a Inglaterra, depois de uma época nos turcos do Besiktas. O clube anunciou o reforço de forma muito original, editando uma cena da série de comédia "Brooklyn 99" que utiliza o refrão da famosa música dos Backstreet Boys, "I Want It That Way" [vídeo - Twitter/Burnley].

