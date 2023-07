Bruno Lage, treinador do Botafogo, entregou este domingo uma camisola comemorativa a Tiquinho Soares, por ocasião dos 50 jogos do avançado ao serviço do clube. Nesse âmbito, o antigo técnico do Benfica fez referência aos tempos em que defrontou o ex-FC Porto em Portugal [vídeo - Twitter/Botafogo].

Leia também Extra Pernas numa mala, braço num riacho: influencer endividado encontrado desmembrado O milionário e influencer Fernando Pérez Algaba, que estava desaparecido desde 19 de julho, foi encontrado desmembrado numa província de Buenos Aires, na Argentina.