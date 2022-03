A Seleção portuguesa defronta a Turquia no próximo dia 24, na meia-final do play-off de acesso ao Mundial'2022. Se vencer, vai medir forças com o vencedor do jogo entre Itália e Macedónia do Norte. Em entrevista ao Canal 11, o médio Bruno Fernandes fez uma primeira antevisão ao encontro.

De referir que o jogador do Manchester United está infetado com covid-19 e falhou o duelo com o Tottenham, no sábado.

A entrevista a Bruno Fernandes é exibida integralmente esta segunda-feira à noite.