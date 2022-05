Bruno Fernandes e Lindelof, jogadores do Manchester United, associaram-se a uma campanha da UNICEF com vista a ajudar crianças e famílias ucranianas. Para isso, vão promover o sorteio de camisolas dos red devils, bem como de outras experiências, como uma visita ao centro de treinos do clube, entre outros.

As pessoas podem contribuir através deste site e habilitam-se a ganhar prémios.