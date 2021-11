Bruno Fernandes após a derrota frente ao Manchester City: "Isto não é suficiente"

Em declarações aos canais oficiais do Manchester United, Bruno Fernandes mostrou-se desiludido com a derrota frente ao rival City. "Obviamente, estamos todos frustrados pelo resultado e pela exibição também. Sabemos que podemos fazer muito melhor e sabemos que isto não é suficiente para um jogador que representa um clube como este. Estou a dizer as mesmas coisas da última entrevista, provavelmente, mas é assim, temos de olhar para nós e perceber o que todos temos de fazer para ajudar a equipa", afirmou o médio.