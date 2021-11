No dia em que cumpriu 18 anos de vida, o Estádio do Dragão, inaugurado a 16 de novembro de 2003, foi palco de uma surpresa destinada aos alunos das escolas Dragon Force. Uribe, Bruno Costa e Toni Martínez subiram ao relvado e fizeram as delícias dos pequenos aspirantes a craques do futuro do FC Porto, distribuindo autógrafos, abraços e conselhos. E ainda houve tempo para alguns toques na bola... Veja o vídeo divulgado pelo clube.