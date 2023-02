Bolasie critica Sporting: "Fora do campo é tudo uma desgraça"

Yannick Bolasie representou o Sporting na temporada 2019/20, emprestado pelo Everton, e diz que gostou da passagem por Alvalade "dentro do campo", porque fora dele era tudo "uma desgraça". Num vídeo que circula na rede social TikTok, o avançado congolês, de 33 anos, diz que o Sporting é um "grande português que tem problemas até hoje".

"Gostei da experiência dentro do campo, fora do campo foi uma desgraça. Os adeptos são calmos, mas fora do campo é tudo uma desgraça. A forma como o negócio se desenrola afeta-te. Vinha de Inglaterra onde tudo era normal, profissional, as coisas eram feitas, era pago a tempo e horas... Homens a perseguir homens... É um grande clube português e tem problemas até hoje", referiu o agora jogador do Rizespor, da Turquia.

[veja o vídeo acima]