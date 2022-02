Treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo da segunda mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Europa, frente à Lázio, agendado para as 17h45 de quinta-feira. O técnico falou, com boa disposição à mistura, sobre a abordagem ao jogo, tendo em conta que três dias depois há jogo importante para o campeonato, frente ao Gil Vicente (20h30 de domingo, no Estádio do Dragão). Ora veja.