No treino desta quarta-feira, Cristiano Ronaldo mostrou-se muito sorridente durante um exercício de meiinho com outros companheiros de equipa do Manchester United, incluindo o compatriota Diogo Dalot. Amanhã, às 17h45, há jogo para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, frente ao Omonia. [vídeo Twitter Simon Peach]