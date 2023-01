O Besiktas anunciou este sábado o regresso de Vincent Aboubakar, antigo avançado do FC Porto que deixou o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, para regressar a um emblema turco que já representou em duas passagens. Na hora de apresentar a contratação do avançado camaronês, de 30 anos, o Besiktas aproveitou para fazer referência à saída de CR7 do Manchester United para a Arábia Saudita, assim como à despedida de Wout Weghorst, que deixou o clube e rumou a Old Trafford [vídeo - Besiktas].