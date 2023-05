Depois do encontro entre as duas formações, que terminou com derrota do Ajax, por 3-1, internacional neerlandês agrediu adepto do adversário. Jornal Tubantia explica momento de fúria com ataque racista na direção de Brobbey, jogador do emblema do Amesterdão [vídeo Football Away Days]

