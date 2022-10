Benfica na chegada a Lisboa: "Brooks, é para partir a perna ao Pepe"

A comitiva do Benfica chegou na quarta-feira a Lisboa, depois do empate 1-1 no terreno do PSG, e no aeroporto Humberto Delgado alguns funcionários e adeptos das águias saudaram o plantel com muitos comentários de incentivo. Pelo meio, um deles fez uma alusão a... Pepe. "Brooks [defesa-central dos encarnados], é para partir a perna ao Pepe", disse. O vídeo da chegada está a ser partilhado nas redes sociais.

FC Porto e Benfica defrontam-se na sexta-feira, 21 de outubro, a partir das 20h15, num jogo relativo à 10.ª jornada da Liga Bwin. Antes, no fim de semana que aí vem, há Taça de Portugal.