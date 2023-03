Nas redes sociais, o Benfica divulgou um excerto (será divulgado por completo na noite de hoje) dos bastidores do jogo com o Club Brugge, na terça-feira. Uma das partes mostra algumas palavras ditas por João Mário aos companheiros de equipa: "Entrar a mil, não os deixar pensar e confiança em nós." As águias venceram o jogo por 5-1.