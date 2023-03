Benfica prepara segunda mão dos oitavos da Champions: ora veja

Encontro diante do Brugge está marcado para esta terça-feira, a partir das 20h00. Encarnados venceram por 0-2, na primeira mão, e tentam assegurar a segunda presença consecutiva nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Chiquinho e Gonçalo Guedes, que falharam a partida do campeonato com o Famalicão, por lesão, estiveram no relvado nos 15 minutos abertos aos jornalistas. Rafael Rodrigues e Ndour, jovens que têm alinhado na equipa B, também integraram a sessão, ao contrário de Draxler e Ristic, lesionados