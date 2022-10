O Fenerbahçe venceu em casa do Ankaragucu, por 3-0, na 10.ª jornada da Liga turca, e subiu ao segundo lugar, a um ponto do líder Adana Demirspor. Michy Batshuayi apontou o primeiro golo do encontro, mas ouviu das boas após o apito final: Jesus queria que saudasse os adeptos em vez de estar à conversa com um adversário. Um momento captado em vídeo.