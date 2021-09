Em 2013 o atual treinador do Besiktas, Sergen Yalçın, disse que Balotelli era pouco inteligente, referindo-se ao famoso lance do golo falhado no particular do Manchester City com o LA Galaxy. Passados oito anos, o atual avançado do Adana Demirspor empatou o jogo em casa do Besiktas e celebrou junto do banco do clube da casa, apontando para Yalçın