Eden Hazard esteve a fazer exercícios de aquecimento no Athletic Bilbau-Real Madrid, mas acabou por não entrar e Gareth Bale "meteu-se" com o companheiro de equipa, desatando a rir quando o belga regressou ao banco de suplentes. De referir que os merengues perderam (1-0) e foram eliminados da Taça do Rei, nos quartos de final. [Imagens captadas pelo El Chiringuito]