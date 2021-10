Em jogo do Campeonato de Portugal, Tiago Cruz deu uma lição de fair-play. O avançado do Vianense abdicou de entrar na área - e comprometer um ataque - do Vilaverdense ao notar que um defesa que estava no encalce se magoara e caíra no relvado. Cruz parou a marcha e colocou a bola fora para ser prestada assistência médica. O gesto protagonizado valeu-lhe o reconhecimento de vários oponentes. (fonte: FPF)