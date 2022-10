Fede Valverde, internacional uruguaio, atravessa um grande momento de forma. Depois de marcar no triunfo do Real Madrid frente ao Barcelona, apontou um golaço esta quarta-feira, em casa do Elche, na ronda dez do campeonato espanhol. O Uruguai, recorde-se, é adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial do Catar. [Vídeo: Eleven Sports]