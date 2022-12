Darwin Núñez bisou na goleada do Liverpool sobre o Milan, por 4-1, no tempo regulamentar. Depois da partida, as equipas seguiram, como em todos os jogos do "Dubai Super Cup", para a marca dos onze metros. Aí, os "reds" saíram derrotados, mas o avançado uruguaio converteu a sua grande penalidade... com muita sorte à mistura. Até Jurgen Klopp se riu. "Tão mau como o penálti foi a defesa do guarda-redes", disse, por seu lado, o comentador da LFCTV. Veja o momento.