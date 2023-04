Assistiu ao jogo com uma melancia na cabeça e explicou o motivo

Chama-se Williams Frimpong e decisiu assistir ao jogo entre AIK e Hammarby, da terceira ronda do campeonato sueco, com uma melancia na cabeça. "Por vezes, tens de fazer com que as pessoas se sintam felizes. Eu quis fazer algo para deixar as pessoas felizes. Quando cheguei, mostrei a melancia aos seguranças, disse que era um adepto do AIK e que queria espalhar alegria. Eles revistaram-me a mala, mas não tinha nada de mal, por isso, deixaram-me entrar", contou. A formação da casa venceu o Hammarby por 2-0.