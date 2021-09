As primeiras palavras de Falcao aos adeptos do Rayo Vallecano

Radamel Falcao foi este sábado oficializado como reforço do Rayo Vallecano. Ex-avançado do FC Porto tinha rescindido contrato com o Galatasaray e está assim de regresso a Espanha, onde já representou o Atlético. O colombiano mostrou "muito feliz" com este desfecho e mostrou ansiedade em encontrar os adeptos no estádio no vídeo publicado nas redes sociais.